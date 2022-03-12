Imperva відключила усі сервіси кібербезпеки у Росії та Білорусі
Фото: Imperva відключила усі сервіси кібербезпеки у Росії та Білорусі (flickr.com)
Компанія Imperva заявила про вихід з Росії та Білорусії. Також вона відключила усі сервіси кібербезпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:
- веб-додатки;
- запобігання DDoS-атакам;
- кешування контенту;
- захист хмарних сховищ;
- безпеку даних;
- захист від ризиків.
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