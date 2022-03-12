Imperva відключила усі сервіси кібербезпеки у Росії та Білорусі

Компанія Imperva заявила про вихід з Росії та Білорусії. Також вона відключила усі сервіси кібербезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:

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