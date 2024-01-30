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Імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії, - Боррель

Вівторок 30 січня 2024 13:30
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Імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Перемога України у війні є найкращою гарантією безпеки для Європи. Імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля, яка була опублікована у французькому виданні L'Obs.

Як відзначив Боррель, у світі сьогодні знову лунають заяви про те, що Україна нібито не зможе перемогти у війні проти Росії, у зв'язку з чим країни повинні примиритись.

"Ці ідеї були помилковими у 2022 році, і вони залишаються помилковими сьогодні. Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України", - пояснив він.

Зокрема Боррель додав, що перемога України в протистоянні російській агресії є найкращою гарантією безпеки для Європи, оскільки після війни Росія зменшить тиск на свої сусідів, полегшить шлях Києву до членства в ЄС й дозволить Європі, а також світу переключити свою увагу на багато інших викликів.

"З нашою допомогою Україна може відправити імперські амбіції Росії на смітник історії. Це те, що має керувати нашими діями і нашими думками", - додав верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив у тому, що західні союзники не вимагають від Києва, аби він розпочав переговори з Росією щодо замороження бойових дій.

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