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Императорские пингвины могут вымереть к 2100 году: ученые назвали причину

Новина українською →
США , Среда 04 августа 2021 20:02
Императорские пингвины могут вымереть к 2100 году: ученые назвали причину Фото: императорские пингвины могут вымереть до 2100 года (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Императорские пингвины могут попасть в список животных, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения. Глобальное потепление может сократить количество их колоний на 98% уже к 2100 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Согласно данным исследования Global Change Biology, около 70% колоний пингвинов могут исчезнуть к 2050 году.

Как отмечают ученые, уменьшение уровня морского льда приводит к тому, что императорские пингвины отказываются от размножения. В 2016 году около 10 тысяч птенцов утонуло из-за того, что им не хватило времени, чтобы отрастить взрослые перья. После того инцидента, колония пингвинов так и не оправилась.

"Жизненный цикл императорских пингвинов связан с наличием стабильного морского льда, который им необходим для размножения, кормления и линьки", - заявил эколог Стефани Дженуврие.

Известно, что императорские пингвины размножаются исключительно в Антарктиде зимой. Чтобы выдержать экстремально низкие температуры и бешеный ветер - несколько тысяч птиц собирается в кучу.

"Для защиты этих систем необходимы правовые рамки, которые должны быть надлежащим образом обоснованы и основаны на наилучших имеющихся научных данных", - отмечает пресс-служба Global Change Biology.

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пингвин Глобальное потепление
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