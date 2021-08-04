Імператорські пінгвіни можуть вимерти до 2100 року: вчені назвали причину

Імператорські пінгвіни можуть потрапити до списку тварин, які сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Глобальне потепління може скоротити кількість їх колоній на 98% вже до 2100 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

Згідно з даними дослідження Global Change Biology, близько 70% колоній пінгвінів можуть зникнути до 2050 року.

Як відзначають вчені, зменшення рівня морського льоду призводить до того, що імператорські пінгвіни відмовляються від розмноження. У 2016 році близько 10 тисяч пташенят потонуло через те, що їм не вистачило часу, аби відростити доросле пір’я. Після того інциденту, колонія пінгвінів так і не оговталась.

"Життєвий цикл імператорських пінгвінів пов'язаний з наявністю стабільного морського льоду, який їм необхідний для розмноження, годівлі та линяння", - заявив еколог Стефані Дженувріє.

Відомо, що імператорські пінгвіни розмножуються виключно в Антарктиді взимку. Аби витримати екстремально низькі температури й шалений вітер - декілька тисяч птахів збирається у купу.