ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Імператорські пінгвіни можуть вимерти до 2100 року: вчені назвали причину

Новость на русском →
США , Середа 04 серпня 2021 20:02
Імператорські пінгвіни можуть вимерти до 2100 року: вчені назвали причину Фото: імператорські пінгвіни можуть вимерти до 2100 року (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Імператорські пінгвіни можуть потрапити до списку тварин, які сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Глобальне потепління може скоротити кількість їх колоній на 98% вже до 2100 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Згідно з даними дослідження Global Change Biology, близько 70% колоній пінгвінів можуть зникнути до 2050 року.

Як відзначають вчені, зменшення рівня морського льоду призводить до того, що імператорські пінгвіни відмовляються від розмноження. У 2016 році близько 10 тисяч пташенят потонуло через те, що їм не вистачило часу, аби відростити доросле пір’я. Після того інциденту, колонія пінгвінів так і не оговталась.

"Життєвий цикл імператорських пінгвінів пов'язаний з наявністю стабільного морського льоду, який їм необхідний для розмноження, годівлі та линяння", - заявив еколог Стефані Дженувріє.

Відомо, що імператорські пінгвіни розмножуються виключно в Антарктиді взимку. Аби витримати екстремально низькі температури й шалений вітер - декілька тисяч птахів збирається у купу.

"Для захисту цих систем необхідні правові рамки, які повинні бути належним чином обґрунтовані та засновані на найкращих наявних наукових даних", - зазначає пресслужба Global Change Biology.

Читайте РБК-Україна в Google News
пингвин Глобальне потепління
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять