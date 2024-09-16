Предполагаемое второе покушение на Трампа: подозреваемый находится в федеральном суде
Подозреваемый в вероятной попытке убийства бывшего президента Дональда Трампа Райан Рут находится в федеральном суде. Прокуратура до сих пор не объявила обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, находясь в федеральном суде Рут одет в темную тюремную одежду, а его ноги и руки скованы в кандалы. Он предстанет перед магистратским судьей Районом М. Маккейбом.
Федеральная прокуратура до сих пор не объявила, какие обвинения будут предъявлены Руту.
Стрельба возле Трампа
Напомним, что подозреваемый был задержан вчера после того, как его остановили на шоссе после стрельбы.
РБК-Украина сообщало, что вчера, 15 сентября, в США, вероятно, произошло повторное покушение на Трампа.
По словам Секретной службы, известно, что они открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором именно находился экс-президент.
После задержания выяснилось, что это гражданин США Райан Уэсли Рут. Несмотря на то, что сначала стрельбу не связывали с Трампом, Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".
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