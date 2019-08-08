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Иммиграционные службы США задержали около 700 мигрантов

Новости » Общество    08.08.2019 - 06:57
Иммиграционные службы США задержали около 700 мигрантов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Большинство задержанных - латиноамериканцы

Сотрудники иммиграционной службы США арестовали на фабриках 680 работников-мигрантов, преимущественно латиноамериканцем. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что иммиграционная служба совершила налет на семь птицеперерабатывающих заводов в Миссисипи. Задержание нелегалов во время этой операции оказалось самым большим за последние десять лет.

Рейды, запланированные несколько месяцев назад, произошли всего за несколько часов до того, как президент Дональд Трамп должен был посетить Эль-Пасо, штат Техас. Это приграничный город с большинством латиноамериканцев, где в результате недавней стрельбы на почве ненависти погибли 22 человека.

Среди других компаний, на которых нацелены рейды, - Peco Foods Inc., PH Food Inc. в Мортоне; MP Food Inc. в Пелахатчи и Pearl River Foods Inc. в Карфагене.

Компания Peco из Алабамы уже заявила, что участвует в E-Verify, правительственной программе для проверки новых сотрудников на предмет иммиграционного статуса.

Напомним, из-за стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, во время которой погибли шесть мексиканцев, правительство Мексики заявило о намерении предпринять юридические шаги против Соединенных Штатов Америки. 

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