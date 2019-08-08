ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Імміграційні служби США затримали близько 700 мігрантів

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 06:57
Імміграційні служби США затримали близько 700 мігрантів
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Більшість затриманих - латиноамериканці

Співробітники імміграційної служби США заарештували на фабриках 680 працівників-мігрантів, переважно латиноамериканців. Про це передає РБК-Украина з посиланням на AP.

Наголошується, що імміграційна служба організувала наліт на сім птахопереробних заводів в Міссісіпі. Затримання нелегалів під час цієї операції виявилося найбільшим за останні десять років.

Рейди, заплановані кілька місяців тому, відбулися всього за кілька годин до того, як президент Дональд Трамп повинен був відвідати Ель-Пасо, штат Техас. Це прикордонне місто з більшістю латиноамериканців, де в результаті нещодавньої стрілянини на ґрунті ненависті загинули 22 людини.

Серед інших компаній, на яких націлені рейди, - Peco Foods Inc., PH Food Inc. у Мортоні; MP Food Inc. у Пелахатчі і Pearl River Foods Inc. у Карфагені.

Компанія Peco з Алабами вже заявила, що бере участь в E-Verify, урядовій програмі для перевірки нових співробітників на предмет імміграційного статусу.

Нагадаємо, через стрілянину в американському місті Ель-Пасо в штаті Техас, під час якої загинули шість мексиканців, уряд Мексики заявив про намір вчинити юридичні кроки проти Сполучених Штатів Америки.

Трамп зустрівся з постраждалими та родичами жертв стрільб в США Демократи США звинувачують Трампа у розпалюванні расової ненависті і ворожнечі
Новини України Дональд ТрампМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся