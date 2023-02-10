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Імітували бої проти Китаю. США, Британія та Австралія провели спільні навчання

Фото: США, Британія та Австралія провели спільні навчання (flickr.com/soldiersmediacenter)
Автор: Константин Широкун

США, Британія та Австралія провели спільні повітряні навчання над пустелею Невада, США у рамках зусиль з імітації бойових дій проти китайських винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Пентагоні зазначили, що щорічні навчання не пов'язані з будь-якими недавніми подіями, спільні тренувальні польоти були заплановані заздалегідь.

В основі навчань було подолання величезних відстаней, з якими доведеться зіткнутися Сполученим Штатам, Британії та Австралії під час бойових дій у Тихому океані, а також покращення оперативної злагодженості військово-повітряних сил трьох країн.

США моделювали використання багатоцільових винищувачів F-35 та стратегічної авіації. Британія, окрім літаків-заправників, також використовувала на навчаннях винищувачі Eurofighter Typhoon. Австралійські ВВСУ використали літаки EA-18G Growler.

Раніше стало відомо, що до Бельгії прибули українські військові для навчання підводним дронам.

Також повідомлялося, що на початку лютого у Білорусі знову продовжили військові навчання з РФ, про що свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

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