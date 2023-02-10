Імітували бої проти Китаю. США, Британія та Австралія провели спільні навчання

У Пентагоні зазначили, що щорічні навчання не пов'язані з будь-якими недавніми подіями, спільні тренувальні польоти були заплановані заздалегідь.

В основі навчань було подолання величезних відстаней, з якими доведеться зіткнутися Сполученим Штатам, Британії та Австралії під час бойових дій у Тихому океані, а також покращення оперативної злагодженості військово-повітряних сил трьох країн.

США моделювали використання багатоцільових винищувачів F-35 та стратегічної авіації. Британія, окрім літаків-заправників, також використовувала на навчаннях винищувачі Eurofighter Typhoon. Австралійські ВВСУ використали літаки EA-18G Growler.