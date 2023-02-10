Імітували бої проти Китаю. США, Британія та Австралія провели спільні навчання

США, Британія та Австралія провели спільні повітряні навчання над пустелею Невада, США у рамках зусиль з імітації бойових дій проти китайських винищувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Пентагоні зазначили, що щорічні навчання не пов'язані з будь-якими недавніми подіями, спільні тренувальні польоти були заплановані заздалегідь.
В основі навчань було подолання величезних відстаней, з якими доведеться зіткнутися Сполученим Штатам, Британії та Австралії під час бойових дій у Тихому океані, а також покращення оперативної злагодженості військово-повітряних сил трьох країн.
США моделювали використання багатоцільових винищувачів F-35 та стратегічної авіації. Британія, окрім літаків-заправників, також використовувала на навчаннях винищувачі Eurofighter Typhoon. Австралійські ВВСУ використали літаки EA-18G Growler.
Раніше стало відомо, що до Бельгії прибули українські військові для навчання підводним дронам.
Також повідомлялося, що на початку лютого у Білорусі знову продовжили військові навчання з РФ, про що свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.
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