Имитировали бои против Китая. США, Британия и Австралия провели совместные учения

В Пентагоне отметили, что ежегодные учения не связаны с какими-либо недавними событиями, совместные тренировочные полеты были запланированы сильно заранее.

В основе учений было преодоление огромных расстояний, с которыми придется столкнуться Соединенным Штатам, Британии и Австралии при боевых действиях в Тихом океане, а также улучшение оперативной слаженности военно-воздушных сил трех стран.

США моделировали использование многоцелевых истребителей F-35, а также стратегической авиации. Британия, помимо самолетов-заправщиков, также использовала на учениях истребители Eurofighter Typhoon. Австралийские ВВСУ использовали самолеты EA-18G Growler.