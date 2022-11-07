Імітація ударів по США та Південній Кореї. КНДР пояснила свої останні запуски ракет

Минулого тижня КНДР випробувала декілька балістичних ракет. При цьому, ймовірно, одна з них була виведена з ладу. Також Пхеньян випустив сотні артилерійських снарядів у море. Усі запуски відбувалися на тлі шестиденних повітряних навчань Південної Кореї та США.

Військове керівництво КНДР стверджує, що навчання Півдня були "відкритою провокацією, спрямованою на навмисну ескалацію напруженості" та "небезпечними військовими навчаннями дуже агресивного характеру".

Там також заявили, що провели навчання, що імітують атаки на авіабази та літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити наполегливу військову істерію ворогів".

Запуски КНДР відбувалися на тлі рекордного року випробувань ракет Пхеньяном. До того ж, офіційні особи США та Південної Кореї вважають, що Північ провів технічну підготовку до випробування ядерної зброї вперше з 2017 року.

Окрім того, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї розповів, що на узбережжі країни було знайдено уламки північнокорейської балістичної ракети малої дальності. Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета приземлилася поблизу південнокорейських вод.

Судно ВМС Південної Кореї використало підводний зонд для вилучення уламків ракети.