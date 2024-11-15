Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака

Вранці близько 06:00 стало відомо про зліт шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", які тримали курс у південно-східному напрямку. Пізніше кількість бомбардувальників в повітрі зросла до 8.

За даними моніторингових каналів, борти перебували в пускових зонах, але згодом розвернулися назад в пункти базування і частково виконали посадки на аеродроми "Енгельс" та "Дягілєво".

В низці областей Повітряні сили оголошували тривогу через ракетну небезпеку, але о 10:05 оголосили відбій.

Яка мета імітацій ударів з боку РФ?

"Путін хоче просто послати сигнали, що він все ще може бити по українській енергетиці, що в нього все ще є можливості й потужності для цього, є літаки, є ракети. Ну і він таким чином просто включає шантаж", - сказав Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, такі дії російського диктатора розраховані як на українців, так і на команду новообраного президента США Дональда Трампа, щоб показати, що Росія може начебто такі атаки здійснювати. Він зазначив, що з одного боку це вже виглядає дещо несерйозно і навіть смішно. І ось чому.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що це не перша можлива атака. Що в принципі у них багато для цього готово і вони можуть це здійснювати. А ці маневри зараз, мовляв, підготовка до чогось масштабного, створення напруги, що дивіться буде велика значна атака - це все виключно і психологічні фактори", - пояснює Мусієнко.

І другий момент, на думку співрозмовника, це те, що Москва може нагнітати атмосферу та обстановку. Мовляв, створюючи таке враження, що "ми вдаримо по вас і ця атака буде відрізнятися, бачите як до неї серйозно готуються".

"В цьому зв'язку я не виключаю, що Росія може здійснити атаку ракетну найближчим часом більш масштабну. Такі ризики зберігаються, але поки що це нагадує більше таку велику імітацію і більше політичну, психологічну гру, ніж військову", - вважає Мусієнко.

Експерт не виключає, що такі імітації масованого ракетного удару можуть набути й системного характеру.

"Принаймні, вони будуть відбуватися час від часу. Але я не виключаю, що Росія може завдати удару. Тобто вони можуть фактично і підготуватися і завдати більш масштабного удару", - зазначив Мусієнко.

У Росії все ж готове для масованої ракетної атаки?

Експерт розповів, що в росіян був час накопичити ракет. Але зараз Путін намагається використати "козирі", яких в нього не так багато, щоб забезпечити собі "сильну позицію", як він думає, на майбутніх переговорах.

"І ця сильна позиція з його точки зору полягає в тому, що в нього є літаки, є ракети і це треба показувати. Ну от зараз він показує, що злітає авіація і може бути удар будь-якої миті. Він поки що на цій стадії", - каже Мусієнко.

За його словами, це свідчить про те, що російський диктатор "розтягує момент". Тобто РФ одразу не завдає ударів, а намагається за будь-який спосіб фактично використати спочатку елемент імітаційних пусків залякування.

"А потім, можливо, будуть і пуски цих ракет, що свідчить, що в нього теж далеко не все добре. І він не зовсім то впевнений, що самі ракетні удари здатні змінити ситуацію істотно", - акцентує Мусієнко.

Чи чекає ворог сильніших морозів, аби завдати Україні більше шкоди?

На думку експерта фактор погоди не є причиною того, чому ці масовані ракетні атаки все ще не відбулися.

"А якщо сильних морозів не буде? Україна зараз все більше переходить до середземноморського клімату помірного. А якщо зим не буде взагалі сильних, то чого чекати? Ми запустили опалювальний сезон. З проблемами, але на деяких територіях. Все нормально. Тобто можна було бити тоді. Зараз теж погодні умови не прості. Вже середина листопада. Мова не про те (що РФ чекає сильніших морозів - ред.). Я думаю, що є інші фактори все ж таки. Це не погодні умови", - підсумував експерт.