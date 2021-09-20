ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму

Новина українською →
Анкара, Понедельник 20 сентября 2021 22:35
Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму Фото: в Турции голосование в Крыму на выборах в Госдуму назвали не имеющими юридической силы (twitter.com/TanjuBilgic)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прошедшие в оккупированном Крыму выборы в Госдуму РФ не имеют для Турции юридической силы. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Турции.

Официальный представитель турецкого ведомства Танжу Билгич заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма.

"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - заключил дипломат.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Турция
NEWS
Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму
Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму