Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму

Вибори до Держдуми РФ, що пройшли в окупованому Криму, не мають для Туреччини юридичної сили. Анкара підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Туреччини .

Офіційний представник турецького відомства Танжу Білгіч заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму.

"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - уклав дипломат.