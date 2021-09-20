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Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму

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Анкара, Понеділок 20 вересня 2021 22:35
Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму Фото: у Туреччині голосування в Криму на виборах до Держдуми назвали такими, що не мають юридичної сили (twitter.com/TanjuBilgic)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вибори до Держдуми РФ, що пройшли в окупованому Криму, не мають для Туреччини юридичної сили. Анкара підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Туреччини.

Офіційний представник турецького відомства Танжу Білгіч заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму.

"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - уклав дипломат.

Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.

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Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
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