Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
Фото: у Туреччині голосування в Криму на виборах до Держдуми назвали такими, що не мають юридичної сили (twitter.com/TanjuBilgic)
Вибори до Держдуми РФ, що пройшли в окупованому Криму, не мають для Туреччини юридичної сили. Анкара підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Туреччини.
Офіційний представник турецького відомства Танжу Білгіч заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму.
"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - уклав дипломат.
Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.