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Имеют три аспекта. Эксперт назвал цель визитов западных партнеров в Украину

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 08:53
Имеют три аспекта. Эксперт назвал цель визитов западных партнеров в Украину Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Визиты гостей из стран-партнеров в Украину имеют сразу три аспекта. От попыток понимания украинской позиции, предоставления политико-дипломатической помощи до превращения ситуации в политический капитал.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала директор Центра "Новая Европа" Елена Гетьманчук говорится в материале "Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом".

Первый аспект

По словам Гетьманчук, первым аспектом таких визитов является оказание политико-дипломатической помощи, о которой на протяжении всей российской агрессии просила Украина: личный визит в страну, публичные заявления о поддержке и т.д.

Кроме того, как утверждает эксперт, сам факт нахождения западного топ-политика в Украине может играть определенную сдерживающую роль для России. По крайней мере, раньше такие визиты непременно вызывали нервную реакцию официальной Москвы.

Второй аспект

Второй аспект визитов в Киев высоких западных гостей, по мнению Гетьманчук, - понять аргументы украинской стороны, почему уровень угрозы со стороны РФ в Киеве оценивают по-другому, чем в столицах стран-членов НАТО.

Третий аспект

Третья причина, по которой западные политики зачастили в Киев, по словам эксперта, ситуация в Украине и вокруг Украины стала одним из главных трендов мирового повестки дня, пожалуй, даже более заметным, чем в 2014 году, в начале российской агрессии.

"Некоторые политики, которые сюда приезжают, хотят превратить это в некий политический капитал, использовать в политической борьбе в своей стране", - резюмировала она.

Напомним, вчера премьер-министр Британии Борис Джонсон с официальным визитом посетил Украину. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и, в частности, обсудил сдерживание России от дальнейшей агрессии.

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