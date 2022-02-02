Мають три аспекти. Експерт назвав мету візитів західних партнерів в Україну

Візити гостей з країн-партнерів до України мають відразу три аспекти . Від спроб розуміння української позиції, надання політико-дипломатичної допомоги до перетворення ситуації на політичний капітал.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла директор Центру "Нова Європа" Олена Гетьманчук йдеться в матеріалі "Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом".

Перший аспект

За словами Гетьманчук, першим аспектом таких візитів являється надання політико-дипломатичної допомоги, про яку протягом всієї російської агресії просила Україна: особистий візит в країну, публічні заяви про підтримку і т.д.

Крім того, як стверджує експерт, сам факт знаходження західного топ-політика в Україні може відігравати певну стримуючу роль для Росії. Принаймні, раніше такі візити неодмінно викликали нервову реакцію офіційної Москви.

Другий аспект

Другий аспект візитів до Києва високих західних гостей, на думку Гетьманчук, - зрозуміти аргументи української сторони, чому рівень загрози з боку РФ у Києві оцінюють по-іншому, ніж у столицях країн-членів НАТО.

Третій аспект

Третя причина, по якій західні політики зачастили до Києва, за словами експерта - ситуація в Україні і навколо України стала одним з головних трендів світового порядку денного, мабуть, навіть більш помітним, ніж в 2014 році, на початку російської агресії.

"Деякі політики, які сюди приїжджають, хочуть це перетворити на якийсь політичний капітал, використовувати в політичній боротьбі у своїй країні", - резюмувала вона.