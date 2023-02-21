ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іменитий аутсайдер АПЛ призначив нового керманича команди

Новость на русском →
Лідс, Вівторок 21 лютого 2023 18:36
Іменитий аутсайдер АПЛ призначив нового керманича команди Фото: Хаві Грасія був найкращим тренером місяця в АПЛ (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво англійського "Лідс Юнайтед" визначилося з новим головним тренером команди. Ним став Хаві Грасія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанський фахівець очолив "павичів", які перебувають у зоні вильоту англійської Прем'єр-ліги. 52-річний тренер був без роботи з червня, коли покинув катарський "Аль-Садд".

Грасія обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Джессі Марша. Американець був звільнений на початку лютого після мінімальної поразки від "Ноттінгем Форест". У наступних трьох матчах, у яких "Лідс" набрав 1 очко, діями йоркширців керував Майкл Скубала.

Грасія раніше працював у чемпіонаті Англії. У 2018-2019 рр. він тренував "Уотфорд", із яким фінішував на 14-й сходинці АПЛ у сезоні 2017/18. На старті наступної кампанії іспанець отримав приз найкращому тренеру місяця, але вже в січні був звільнений.

На цей момент "Лідс" іде 19-м у турнірній таблиці Прем'єр-ліги (19 очок). Від рятівної позиції "павичі" відстають усього на два пункти. Найближчий поєдинок йоркширці зіграють проти конкурента в боротьбі за виживання – "Саутгемптона".

До слова, раніше пригадали віхи біографії легенди "Тоттенхема" Грівза в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку