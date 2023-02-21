Именитый аутсайдер АПЛ назначил нового наставника команды
Руководство английского "Лидс Юнайтед" определилось с новым главным тренером команды. Им стал Хави Грасия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Испанский специалист возглавил "павлинов", находящихся в зоне вылета английской Премьер-лиги. 52-летний тренер был без работы с июня, когда покинул катарский "Аль-Садд".
Грасия занял пост, ставший вакантным после отставки Джесси Марша. Американец был уволен в начале февраля после минимального поражения от "Ноттингем Форест". В следующих трех матчах, в которых "Лидс" набрал 1 очко, действиями йоркширцев руководил Майкл Скубала.
Грасия раньше работал в чемпионате Англии. В 2018-2019 гг. он тренировал "Уотфорд", с которым финишировал на 14-й строчке АПЛ в сезоне 2017/18. На старте следующей кампании испанец получил приз лучшему тренеру месяца, но уже в январе был уволен.
В данный момент "Лидс" идет 19-м в турнирной таблице Премьер-лиги (19 очков). От спасительной позиции "павлины" отстают всего на два пункта. Ближайший поединок йоркширцы сыграют против конкурента в борьбе за выживание – "Саутгемптона".
#LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023
К слову, ранее вспомнили вехи биографии легенды "Тоттенхэма" Гривза в специальной подборке.
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