Именитый аутсайдер АПЛ назначил нового наставника команды

Руководство английского "Лидс Юнайтед" определилось с новым главным тренером команды. Им стал Хави Грасия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Испанский специалист возглавил "павлинов", находящихся в зоне вылета английской Премьер-лиги. 52-летний тренер был без работы с июня, когда покинул катарский "Аль-Садд".

Грасия занял пост, ставший вакантным после отставки Джесси Марша. Американец был уволен в начале февраля после минимального поражения от "Ноттингем Форест". В следующих трех матчах, в которых "Лидс" набрал 1 очко, действиями йоркширцев руководил Майкл Скубала.

Грасия раньше работал в чемпионате Англии. В 2018-2019 гг. он тренировал "Уотфорд", с которым финишировал на 14-й строчке АПЛ в сезоне 2017/18. На старте следующей кампании испанец получил приз лучшему тренеру месяца, но уже в январе был уволен.

В данный момент "Лидс" идет 19-м в турнирной таблице Премьер-лиги (19 очков). От спасительной позиции "павлины" отстают всего на два пункта. Ближайший поединок йоркширцы сыграют против конкурента в борьбе за выживание – "Саутгемптона".