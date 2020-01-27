От имени Офиса генпрокурора мошенники требовали совершения преступлений от чиновников

От имени Офиса генерального прокурора мошенники требовали совершения незаконных действий от чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

Сообщается, что неизвестные неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя генерального прокурора.

"Неизвестные лица от имени руководства Офиса генерального прокурора с помощью звонков или сообщений в интернет-мессенджерах требовали от чиновников, в том числе от ряда народных депутатов, совершения незаконных действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что коммуникация Офиса и его представителей с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом.

Фото: скриншот контакта мошенника (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, Офис генпрокурора инициировал проверку уголовно-исполнительной службы. Прокуратура проверит около 140 учреждений по использованию земельных участков и объектов недвижимости. Проверка будет касаться использования земельных участков соответствующими учреждениями. Всего в пользовании и аренде находится более 44 тысяч гектаров, из которых более 90% - земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщало РБК-Украина, со 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Он будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.