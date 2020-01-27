ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От имени Офиса генпрокурора мошенники требовали совершения преступлений от чиновников

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 21:26
От имени Офиса генпрокурора мошенники требовали совершения преступлений от чиновников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неизвестные неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя генпрокурора

От имени Офиса генерального прокурора мошенники требовали совершения незаконных действий от чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

Сообщается, что неизвестные неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя генерального прокурора.

"Неизвестные лица от имени руководства Офиса генерального прокурора с помощью звонков или сообщений в интернет-мессенджерах требовали от чиновников, в том числе от ряда народных депутатов, совершения незаконных действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что коммуникация Офиса и его представителей с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом.

От имени Офиса генпрокурора мошенники требовали совершения преступлений от чиновников

Фото: скриншот контакта мошенника (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, Офис генпрокурора инициировал проверку уголовно-исполнительной службы. Прокуратура проверит около 140 учреждений по использованию земельных участков и объектов недвижимости. Проверка будет касаться использования земельных участков соответствующими учреждениями. Всего в пользовании и аренде находится более 44 тысяч гектаров, из которых более 90% - земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщало РБК-Украина, со 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Он будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену Офис генпрокурора завершил расследование дела экс-главы Днепропетровской полиции
Новости Украины ГПУмошенничество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь