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Від імені Офісу генпрокурора шахраї вимагали вчинення злочинів від високопосадовців

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 21:26
Від імені Офісу генпрокурора шахраї вимагали вчинення злочинів від високопосадовців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невідомі неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника генпрокурора

Від імені Офісу генерального прокурора шахраї вимагали вчинення незаконних дій від високопосадовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

Зазначається, що невідомі неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника генерального прокурора.

"Невідомі особи від імені керівництва Офісу генерального прокурора за допомогою дзвінків чи повідомлень у інтернет-месенджерах вимагали від високопосадовців, в тому числі від ряду народних депутатів, вчинення незаконних дій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що комунікація Офісу та його представників з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб.

Від імені Офісу генпрокурора шахраї вимагали вчинення злочинів від високопосадовців

Фото: скріншот контакту шахрая (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, Офіс генпрокурора ініціював перевірку кримінально-виконавчої служби. Прокуратура перевірить близько 140 установ щодо використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості. Перевірка буде стосуватися використання земельних ділянок відповідними установами. Всього в користуванні та оренді перебуває більше 44 тисяч гектарів, з яких понад 90% - землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомляло РБК-Україна, з 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора, , який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі. Він буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

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