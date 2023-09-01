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Імена ухилянтів та лікарів ВЛК, які допомагали їм, будуть оприлюднені, - Данілов

П'ятниця 01 вересня 2023 16:25
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Імена ухилянтів та лікарів ВЛК, які допомагали їм, будуть оприлюднені, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Результати перевірок військово-лікарських комісій стануть відомими вже протягом декількох наступних тижнів. Імена ухилянтів й лікарів, які допомагали першим - будуть оприлюднені публічно.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Річ у тому, що вони не переймались, майже в 90% випадків був один і той же діагноз. Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, що ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, факти підробки документів виявляють щодня. Після доведення провини - імена причетних будуть оприлюднені.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища всіх цих лікарів будуть обовʼязково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу", - пояснив Данілов.

Перевірки ВЛК

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.

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