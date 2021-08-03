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Имели договора с предприятиями РФ и Беларуси: СБУ разоблачила схемы финансирования "ЛНР"

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Киев, Вторник 03 августа 2021 17:10
Имели договора с предприятиями РФ и Беларуси: СБУ разоблачила схемы финансирования "ЛНР" Фото: СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования ЛНР (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР". Злоумышленники имели ряд соглашений с предприятиями Российской Федерации, Беларуси и самопровозглашенной “Республики Северная Осетия”.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, группа руководителей и должностных лиц возглавила захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности и заключила соглашения с предприятиями России, Беларуси и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия".

В течение почти трех лет, с октября 2016 по июль 2019 года, организаторы схемы профинансировали "ЛНР" на 18,7 млн рублей.

"Также СБУ задокументировала факты материального обеспечения "силового блока" "ЛНР" частной фирмой из Луганска, которая на заказ поставляла автомобили для нужд террористической организации", - отмечает пресс-служба СБУ.

Организаторы схемы закупали транспорт на территории Российской Федерации и позже его использовали для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО украинцев.

Лишь одна поставка обогащала бюджет "ЛНР" на 7 млн рублей.

СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, которые причастны к финансированию пророссийской террористической организации и уже в ближайшее время злоумышленники будут объявлены в розыск.

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Служба безопасности Украины финансы ЛНР
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