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Мали угоди з підприємствами РФ та Білорусі: СБУ викрила схеми фінансування "ЛНР"

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 17:10
Мали угоди з підприємствами РФ та Білорусі: СБУ викрила схеми фінансування "ЛНР" Фото: СБУ викрила масштабні схеми фінансування ЛНР (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила дві масштабні схеми фінансування терористичної організації "ЛНР". Зловмисники мали низку угод з підприємствами Російської Федерації, Білорусі та самопроголошеної “Республіки Північна Осетія”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними слідства, група керівників й посадовців очолила захоплене бойовиками підприємство харчової промисловості й уклала угоди з підприємствами Росії, Білорусі та самопроголошеної "Республіки Північна Осетія".

Протягом майже трьох років, з жовтня 2016 до липня 2019 року, організатори схеми профінансували "ЛНР" на 18,7 млн рублів.

"Також СБУ задокументувала факти матеріального забезпечення "силового блоку" "ЛНР" приватною фірмою із Луганська, яка на замовлення поставляла автомобілі для потреб терористичної організації", - відзначає пресслужба СБУ.

Організатори схеми закуповали транспорт на території Російської Федерації і пізніше його використовували для перевезення незаконно затриманих та засуджених в ОРЛО українців.

Лише одна поставка збагачувала бюджет "ЛНР" на 7 млн рублів.

СБУ повідомила про підозру чотирьом особам, які причетні до фінансування проросійської терористичної організації й вже найближчим часом зловмисників буде оголошено у розшук.

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Служба безпеки України фінанси ЛНР
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