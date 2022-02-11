Полиция задержала "смотрящего" за одним из городов Днепропетровской области

Правоохранители разоблачили преступника, когда одна из местных жительниц обратилась к нему за "помощью". Женщина попросила "смотрящего" решить ее проблему с недвижимостью. "Имея влияние и связи в криминальной среде", мужчина применил силовое давление для решения вопроса.

"Вчера, 10 февраля, полицейские задержали по порядку ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины так называемого "смотрящего". Ему и женщине, обратившейся за "помощью", сообщили о подозрении: "криминальному авторитету" - за установление или распространение преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-1 УК Украины), женщине - за обращение за применением преступного воздействия (ч .1 ст.255-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества, а женщине - от 3 до 7 лет заключения.