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В Днепропетровской области полиция разоблачила наркотрафик и задержала "смотрящего"

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Днепропетровск, Понедельник 20 сентября 2021 22:13
В Днепропетровской области полиция разоблачила наркотрафик и задержала "смотрящего" Фото: СБУ разоблачила организован смотрящим наркотрафик в Днепропетровской области ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области СБУ разоблачила наркотрафик в колонию. Правоохранители задержали четырех человек, среди которых был "смотрящий".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Группа из четырех человек организовала наркотрафик в одно из исправительных учреждений Днепропетровской области.

"Правоохранители установили организатора, это - "смотрящий" за одним из отделений колонии, и его сообщников - бывших осужденных, заключенных и екс-правохранителя", - пишет пресс-служба.

Злоумышленники четко распределили между собой обязанности, среди которых было изготовление и упаковка метадона, его дальнейшая доставка в колонию и распространение.

В рамках санкционированных обысков правоохранители изъяли:

  • наркотические средства, чья стоимость составляет около 350 тысяч гривен;
  • оборудование для их изготовления;
  • 20 тысяч гривен и 2 тысячи долларов.

Согласно ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: СБУ разоблачила организован смотрящим наркотрафик в Днепропетровской области npu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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