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Не имел смысла. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову

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Киев, Воскресенье 12 июня 2022 22:24
Не имел смысла. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Россия в очередной раз прибегла к террору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, после удара в больнице до сих пор остаются 10 человек.

"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов это террор, просто террор. Среди пострадавших есть девочка, ей 12 лет, она из Харькова, она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне около 22:00 российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову, местные жители слышали несколько взрывов. Из-за угрозы аварий в городе перекрывали газоснабжение, но его уже восстановили.

Известно, что в результате удара пострадали 23 человека, как гражданские, так и военные.

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