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Президент Шри-Ланки после протестов покинул страну на самолете Ан-32

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Среда 13 июля 2022 02:06
Президент Шри-Ланки после протестов покинул страну на самолете Ан-32
Автор: Константин Широкун

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на транспортном самолете Ан-32 вооруженных сил страны. Глава государства с семьей отправился на Мальдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Новый президент будет избран парламентом 20 июля. Предполагается, что до этого исполняющим обязанности главы государства могут назначить премьера Ранила Викрамасингхе.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.

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