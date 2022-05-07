Не имеем наглядных доказательств подготовки ядерного удара Россией, - директор ЦРУ

В ЦРУ высказались относительно риска применения ядерного оружия Россией. Заявили, что пока нет практических доказательств подготовки к этому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

“Мы, как разведывательное сообщество, не видим сейчас практических доказательств того, что Россия планирует развернуть или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия. Учитывая резкие заявления, которые мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к таким возможностям. Поэтому мы как разведывательная служба остаемся очень сфокусированными... на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки”, - заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

С того момента глава Кремля Владимир Путин выступал с завуалированными угрозами применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну.

Российская Федерация привела свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности вскоре после полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Бернса, президент Российской Федерации Владимир Путин готов к удвоению ставок в войне против Украины, чтобы достичь прогресса.

Также, как отмечает издание Reuters, глава Кремля пошлет западу предупреждение о "Судном дне" во время парада по случаю Дня Победы.

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