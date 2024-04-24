Ілюзія вибору. "Реал" повісив захмарний цінник на Луніна в час перемовин про контракт

"Вершкові" підвищили ставки в переговорному процесі з 25-річним українцем. Іспанський гранд нібито готовий продати воротаря, але прагне отримати за нього аж 40 млн євро.

Лунін отримав попередження, що повернеться в запас щойно відновить кондиції Куртуа. Водночас мадридці запропонували продовження контракту кіперу, хоча нібито й відпустять українця за солідні відступні. У такій ситуації Лунін, вочевидь, змушений буде залишитися на "Сантьяго Бернабеу". Лише п'ятьох голкіперів в історії продали за 40+ млн у євровалюті.

У всіх турнірах сезону 2023/24 Лунін зіграв 28 поєдинків, у яких пропустив 25 м'ячів. Не пропустив жодного гола український воротар у 12-ти матчах. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів він відіграв провідну роль в перемозі над "Манчестер Сіті", взявши два удари в серії пенальті.

Лунін став лідером серед воротарів чемпіонату Іспанії за відсотком парируваних ударів. Показник сейвів голкіпера склав 79,3%. У своєрідному рейтингу він випередив Руя Сілву зі севільського "Бетіса" (77,8% парируваних ударів).