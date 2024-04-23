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Лунін очолив рейтинг Ла Ліги за промовистим показником

Мадрид, Вівторок 23 квітня 2024 17:49
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Лунін очолив рейтинг Ла Ліги за промовистим показником Фото: Андрій Лунін у лавах збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став лідером серед воротарів чемпіонату Іспанії за відсотком парируваних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

25-річний українець вийшов на перше місце в Ла Лізі за відсотком сейвів. Показник наразі основного кіпера "вершкових" склав 79,3%.

Лунін провів у чемпіонаті 20 матчів у нинішньому сезоні, завершивши 11 поєдинків без пропущених м'ячів. Воротар пропускає в середньому 0,65 голів за матч. У своєрідному рейтингу Лунін випередив Руя Сілву зі севільського "Бетіса" (77,8% сейвів).

У всіх турнірах сезону 2023/24 український кіпер зіграв 28 поєдинків, у яких пропустив 25 м'ячів. Не пропустив жодного гола Лунін у 12-ти матчах. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів він відіграв провідну роль в перемозі над "Манчестер Сіті", взявши два удари в серії пенальті.

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за "Реал" 45 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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Реал Чемпіонат Іспанії Андрій Лунін
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