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Ілюзія погрози? Навіщо Росія перекидає війська до Білорусі

Фото: Росія перекидає війська до Білорусі для створення ілюзії загрози  (twitter.com/armscontrol.rus)
Автор: Уляна Безпалько

Перша мета сьогоднішньої активності біля Білорусі - створення ще одного вогнища напруги біля наших кордонів, і з тими самими мотивами проводяться постійні навчання збройних сил республіки. Але, швидше за все, плани Москви не обмежуються лише ілюзією загрози.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ".

Як зазначається у матеріалі, річ у тому, що прибулих переважно направляють на полігони та у тренувальні центри Білорусі. Через величезний потік мобілізованих у росіян може не вистачати власної інфраструктури, щоб їх навчати,

Тому під приводом створення регіонального угруповання вони відправляють частину своїх "новоспечених" військових для бойової підготовки до Білорусі. Питання в тому, куди їх перекинуть далі - до східної, південної операційні зони або все ж таки на північ України.

"Російська мобілізаційна система не справляється. Тому використовується білоруська мобілізаційна система і не більше того. У медійному плані це описується дещо інакше. Але нині немає жодної наземної небезпеки з боку Білорусі", - зазначив військовий експерт, полковник Роман Світан.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що Білорусь проводить навчання особового складу, щоб відволікати увагу та сили України зі сходу та півдня.

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Білорусь