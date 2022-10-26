Иллюзия угрозы? Зачем Россия перебрасывает войска в Беларусь

Первая цель сегодняшней активности на территории Беларуси - это создание еще одного очага напряжения у наших границ, и с этими же мотивами проводятся постоянные учения вооруженные сил республики. Но, скорее всего, планы Москвы не ограничиваются всего лишь иллюзией угрозы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев ".

Как отмечается в материале, дело в том, что прибывших в основном направляют на полигоны и в тренировочные центры Беларуси. Из-за огромного потока мобилизованных у россиян может не хватать собственной инфраструктуры, чтобы всех их обучать,

Поэтому под предлогом создания региональной группировки они отправляют часть своих "новоиспеченных" военных для боевой подготовки в Беларусь. Вопрос в том, куда их перебросят дальше - в восточную, в южную операционные зоны или все же на север Украины.

"Российская мобилизационная система не справляется. Поэтому используется беларуская мобилизационная система и не более того. В медийном плане это обрисовывается несколько иначе. Но в настоящее время нет никакой наземной опасности со стороны Беларуси", - отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан.