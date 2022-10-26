RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иллюзия угрозы? Зачем Россия перебрасывает войска в Беларусь

Фото: Россия перебрасывает войска в Беларусь для создания иллюзии угрозы  (twitter.com/armscontrol.rus)
Автор: Ульяна Безпалько

Первая цель сегодняшней активности на территории Беларуси - это создание еще одного очага напряжения у наших границ, и с этими же мотивами проводятся постоянные учения вооруженные сил республики. Но, скорее всего, планы Москвы не ограничиваются всего лишь иллюзией угрозы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев".

Как отмечается в материале, дело в том, что прибывших в основном направляют на полигоны и в тренировочные центры Беларуси. Из-за огромного потока мобилизованных у россиян может не хватать собственной инфраструктуры, чтобы всех их обучать,

Поэтому под предлогом создания региональной группировки они отправляют часть своих "новоиспеченных" военных для боевой подготовки в Беларусь. Вопрос в том, куда их перебросят дальше - в восточную, в южную операционные зоны или все же на север Украины.

"Российская мобилизационная система не справляется. Поэтому используется беларуская мобилизационная система и не более того. В медийном плане это обрисовывается несколько иначе. Но в настоящее время нет никакой наземной опасности со стороны Беларуси", - отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что Беларусь проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь