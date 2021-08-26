Новиков: нападавшему на Порошенко дали гарантии безопасности, поэтому мы идем в суд

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов Порошенко Игоря Голованя и Ильи Новикова.

"Это позорное нападение на пятого президента Петра Порошенко, который состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать на заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство. Именно поэтому мы вынуждены оспаривать бездействие Национальной полиции, которая не зарегистрировала в течение суток, как это предусмотрено законом, заявление о преступление именно по 346 статье УК", - говорит Игорь Головань.

По его словам, очевидно, что нападавшему была дана гарантия, что он будет неприкосновенным.

"Когда мы видим, что полиция отказывается, вопреки закону, регистрировать уголовное производство, мы считаем, что это отработка этой гарантии. Это сигнал каждом следующему "титушке", который будет учитывать - соглашаться на такое предложение или нет, что такого рода гарантии в принципе работают", - объясняет Илья Новиков.

Он уверен, что приоритетом должно стать то, чтобы сломать эту гарантию.

"И первым шагом является зафиксировать и сделать прозрачной эту ситуацию. Жалоба на бездействие полиции имеет именно эту цель - зафиксировать, почему действия полиции противоречат закону и почему они не могут в конечном итоге быть в пользу такого рода людям, как этот нападавший", - объясняет Новиков.

В свою очередь Головань не стал скрывать, что они опасаются, что этот человек может просто исчезнуть.

"Поэтому мы считаем, что регистрация уголовного производства в соответствии с законом по правильной статье обеспечит возможность не только надлежащего расследования, установления организаторов. Но и спасти этого человека, которого втянули в это преступление", предостерегает адвокат.

Депутат Киевсовета Виктор Кононенко напомнил, что 24 августа подал заявление о преступлении, однако правоохранители его игнорируют.

"Я подавал заявление как участник Марша Патриотов, который был свидетелем нападения на пятого президента Украины. Подавал сообщение о преступлении, предусмотренном статьями 112, 344, 346 Уголовного кодекса Украины, которое было правоохранительными органами проигнорировано. Мы хотим объективного расследования. Мы не ставим себе целью посадить этого нападавшего. Человека просто подставили заказчики, подставила действующая власть", - убежден Кононенко.

Народный депутат Максим Саврасов тоже является заявителем по делу.

"Возмущение вызывает место и время события. Когда во время Марша ветеранов, во время минуты памяти на Аллее Небесной Сотни совершается нападение - такие случаи нельзя оставлять. И мне возмущает, что заявление не рассматривают. Поэтому мы будем оспаривать и юридически доведем дело до конца", - резюмирует депутат.