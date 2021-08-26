Новіков: нападнику на Порошенка дали гарантії безпеки, тому ми йдемо до суду

Бездіяльність поліції у справі про напад на п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвокатів Порошенка Ігоря Голованя та Іллі Новікова.

"Це ганебний напад на п’ятого Президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів. І примушує Нацполіцію замість передбаченого законом складу злочину, а саме 346 статті ККУ, що передбачає відповідальність за напад на політичного діяча, на лідера опозиції, зробити з цього випадку звичайне хуліганство. Саме тому ми змушені оскаржувати бездіяльність Національної поліції, яка не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ", - говорить Ігор Головань.

За його словами, очевидно, що нападнику була дана гарантія, що він буде недоторканий.

"Коли ми бачимо, що поліція відмовляється, всупереч закону, реєструвати кримінальне провадження, ми вважаємо, що це відпрацювання цієї гарантії. Це сигнал кожному наступному "тітушці", який зважатиме - чи погоджуватися на таку пропозицію, чи ні, що такого роду гарантії в принципі працюють", - пояснює Ілля Новіков.

Він впевнений, що пріоритетом має стати те, щоб зламати цю гарантію.

"І першим кроком є зафіксувати і зробити прозорою цю ситуацію. Скарга на бездіяльність поліції має саме цю мету – зафіксувати, чому дії поліції суперечать закону і чому вони не можуть в кінцевому результаті бути на користь такого роду людям, як цей нападник", - пояснює Новіков.

У свою чергу Головань не став приховувати, що вони побоюються, що ця людина може просто зникнути.

"Тому ми вважаємо, що реєстрація кримінального провадження відповідно до закону за правильною статтею забезпечить можливість не тільки належного розслідування, встановлення організаторів. Але й врятувати цю людину, яку втягнули у цей злочин", застерігає адвокат.

Депутат Київради Віктор Кононенко нагадав, що 24 серпня подав заяву про злочин, однак правоохоронці її ігнорують.

"Я подавав заяву як учасник Маршу Патріотів, який був свідком нападу на п’ятого Президента України. Подавав повідомлення про злочин, передбачений статтями 112, 344, 346 Кримінального кодексу України, що було правоохоронним органами проігноровано. Ми хочемо об’єктивного розслідування. Ми не ставимо собі за мету посадити цього нападника. Людину просто підставили замовники, підставила діюча влада", - переконаний Кононенко.

Народний депутат Максим Саврасов теж є заявником у справі.

"Обурення викликає місце та час події. Коли під час Маршу ветеранів, під час хвилини пам’яті на Алеї Небесної Сотні здійснюється напад - такі випадки не можна залишати. І мені також обурює, що мою заяву не розглядають. Тому ми будемо оскаржувати і юридично доведемо справу до кінця", - резюмує народний депутат.