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Порошенко обратился к власти: не пытайтесь нас остановить

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Киев, Вторник 24 августа 2021 20:23
Порошенко обратился к власти: не пытайтесь нас остановить Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко поблагодарил патриотам за Марш защитников Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Кроме того, Порошенко обратился к власти.

"Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашими зелеными сопляками", - сказал Порошенко.

Отметим, что сегодня, 24 августа, в Киеве собралось очень большое количество людей по случаю празднования 30-летия независимости страны.

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Петр Порошенко 30 лет Независимости
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