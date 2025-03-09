Ілон Маск зробив заяву щодо Stralink в Україні

Ілон Маск зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні та своєї ролі в ній.

Він підкреслив, що його система Starlink є ключовою для української армії, зазначивши, що "Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один з Україною, і моя система Starlink є основою української армі".

Маск також висловив розчарування затяжним конфліктом, закликавши до негайного миру.

"Мене обурює ця багаторічна бійня, яку Україна неминуче втратить. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася", - заявив Ілон Маск.