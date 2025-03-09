Илон Маск сделал заявление о Stralink в Украине

Работа Starlink в Украине

Спутниковая сеть Starlink, принадлежащая Илону Маску, с начала полномасштабного вторжения России обеспечивает критически важную связь для Украины - как в зонах боевых действий, так и на освобожденных территориях. В то же время в течение трех лет войны неоднократно возникали опасения относительно возможного блокирования работы терминалов.

Хотя этого пока не произошло, вопрос будущего Starlink в Украине снова стал актуальным на фоне приостановки военной помощи США. По информации Reuters, во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых американская сторона даже намекала на возможность отключения Украины от сети.

Система Starlink играет важную роль в обеспечении связи для украинских военных. Однако SpaceX ограничила использование Starlink для управления боевыми дронами, подчеркивая, что сервис предназначен для гуманитарных целей.