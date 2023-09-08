Ілон Маск злив своєму біографу листування з українським міністром, - FT

Як з'ясувалося, листування Маска та Федорова пов'язане з відключенням Starlink біля берегів Криму. Тоді Маск зробив це, щоб завадити атакам на флот Росії. Мільярдер нібито боявся ядерного удару з боку Москви.

Водночас Федоров не знав про публікацію листування з Маском. Для нього ця інформація була не очікуваною.

За словами Федорова, подібний вчинок виглядає не дуже красиво, адже він нікому не казав про це листування публічно. Міністр також вважає, що оскільки листування відбулося рік тому, то його публікація не матиме жодних наслідків.

"Я розумію, чому він це опублікував - тому, що я кажу йому, який він великий і що він повинен врятувати людство", - сказав Федоров.

Він також розповів, що Маск особисто повідомив йому про відключення Starlink навколо лінії фронту на південному сході України.

Пізніше Федоров у своєму мікроблозі в Twitter написав, що дозволяє Маску публікувати історію їх листування.

"Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень Ілону Маску в новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю книги", - написав міністр.

Що передувало

В уривку книги, який отримало CNN, йдеться, що минулого року Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink, що знаходиться поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на російський військово-морський флот.

У публікації стверджується, що рішення Маска було зумовлене гострим страхом, що РФ відповість ядерною зброєю. А страх цей викликали розмови американського мільярдера з високопоставленими російськими чиновниками.

Супутникова мережа Starlink в Україні

На початку повномасштабної війни РФ проти України компанія Ілона Маска надала нашій країні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. За останніми даними, Україна отримала 42 тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті. Також він попереджав, що нібито може відключити термінали через значні витрати на їх підтримання.

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