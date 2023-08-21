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Ілон Маск зізнався чиновникам Пентагону, що розмовляв із Путіним

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Американський мільярдер Ілон Маск того року зізнався чиновникам Пентагону, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив екс-заступник міністра оборони США Колін Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Yorker.

Зазначається, що Маск добровільно надав інформацію під час жовтневої розмови з тодішнім заступником міністра оборони США Коліном Калем.

Вони тоді обговорювали проблему, що українські військові почали втрачати зв'язок зі Starlink. Мова йшла про звільнені території, яка Росія вважає "своїми".

"Мій висновок полягав у тому, що Маск нервував через те, що Росія все частіше розглядала використання військовими ЗСУ Starlink, як сприяння з боку нього", - додав Каль.

Саме тому він шукав спосіб, як заспокоїти росіян. На розчарування представників Пентагону, Маск заявив, що особисто розмовляв із Путіним.

Starlink в Україні

У жовтні 2022 року компанія SpaceX попросила Пентагон узяти на себе фінансування урядового і військового використання Україною супутникової системи Starlink. За підрахунками SpaceX, витрати б склали понад 120 млн доларів.

Раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявляв, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.

Також Маск говорив, що Росія має можливість повністю знищити США і Європу ядерними ракетами менше, ніж за 30 хвилин.

Тоді представники адміністрації президента Джо Байдена обговорювали, чи мають США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та супутникову мережу Starlink SpaceX.

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ПентагонИлон МаскВійна в Україні