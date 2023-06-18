Ілон Маск заявив, що Twitter планує створити додаток для Smart tv

Ілон Маск разом із новопризначеним виконавчим директором Twitter Ліндою Яккаріною під час презентації для інвесторів компанії презентували плани щодо майбутнього розвитку соціальної мережі.

Зазначається, що медіа-компанія в найбижчому майбутньому зосередиться на відеоконтенті, зокрема партнерстві з авторами та торгівлею, щоб оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

Twitter після купівля Ілоном Маском

За даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту. А спроби відшкодувати цей дохід за рахунок продажу підписки на Twitter Blue поки не мала успіху.

27 травня Twitter вийшла із добровільного кодексу практики боротьби з дезінформацією в Європейському союзі. Через це платформу можуть заблокувати на території Євросоюзу.