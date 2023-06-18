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Ілон Маск заявив, що Twitter планує створити додаток для Smart tv

Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соціальна медіа-компанія Twitter планує запустити додаток для Smart tv та зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ілон Маск разом із новопризначеним виконавчим директором Twitter Ліндою Яккаріною під час презентації для інвесторів компанії презентували плани щодо майбутнього розвитку соціальної мережі.

Зазначається, що медіа-компанія в найбижчому майбутньому зосередиться на відеоконтенті, зокрема партнерстві з авторами та торгівлею, щоб оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

Twitter після купівля Ілоном Маском

За даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту. А спроби відшкодувати цей дохід за рахунок продажу підписки на Twitter Blue поки не мала успіху.

27 травня Twitter вийшла із добровільного кодексу практики боротьби з дезінформацією в Європейському союзі. Через це платформу можуть заблокувати на території Євросоюзу.

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