Илон Маск заявил, что Twitter планирует создать приложение для Smart tv

Илон Маск вместе с вновь назначенным исполнительным директором Twitter Линдой Яккариной во время презентации для инвесторов компании представили планы по будущему развитию социальной сети.

Отмечается, что медиа-компания в ближайшем будущем сосредоточится на видеоконтенте, в частности, партнерстве с авторами и торговлей, чтобы оживить бизнес в социальных сетях за пределами цифровой рекламы.

Twitter после покупки Илоном Маском

По данным издания Bloomberg, Twitter втрое упал в цене, после покупки соцсети Илоном Маском за 44 млрд долларов в октябре 2022 года. Отмечается, что к потере 50% от рекламы привели проблемы с модерацией контента. А попытки возместить этот доход за счет продажи подписки на Twitter Blue пока не увенчались успехом.

27 мая Twitter вышла из добровольного кодекса практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе. Поэтому платформу могут заблокировать на территории Евросоюза.