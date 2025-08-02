Ілон Маск закликав Ірландію вийти зі складу ЄС
Американський бізнесмен Ілон Маск закликав Ірландію та всі інші країни виходити зі складу Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку бізнесмена у соцмережі Х та видання The Irish Times.
"Ірландія повинна вийти з ЄС. На мою думку, це повинні зробити всі країни. ЄС руйнує демократію в Європі", - зазначив він.
Ireland should leave the EU.— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2025
All countries should imo. It is destroying democracy in Europe.
На що відреагував Ілон Маск
Зазначимо, що такий пост підприємець оприлюднив у контексті судового процесу щодо обов'язку урядів приймати та надавати житло біженцям, які шукають притулку в Європейському Союзі.
Зокрема, йдеться про позов двох заявників на міжнародний захист - громадянина Афганістану та громадянина Індії, які тривалий час залишались бездомними після того, як їм не надали житло в Ірландії.
Нещодавно Високий суд ЄС постановив, що ненадання житла бездомним шукачам притулку, порушувало їхнє фундаментальне право на гідність.
Суд ухвалив це рішення у відповідь на запит, надісланий Високим судом Ірландії в грудні 2023 року. Відтоді, за даними Мін'юсту Ірландії, одинокі чоловіки-шукачі притулку більше не мають гарантованого права на житло через "дефіцит місць для розміщення".
Ірландія оскаржила це рішення в Апеляційному суді ЄС. 30 липня суд визнав, що особи, які прибувають до Ірландії в пошуках притулку та залишаються без житла, "опиняються в умовах крайньої матеріальної бідності".
Водночас, суд не вважає доведеним, що вони перебувають у "стані приниження, несумісного з людською гідністю".
Опісля Високий суд направив це питання для тлумачення до Європейського Суду Справедливості (ЄСС).
1 серпня Європейський Суд Справедливості у Люксембурзі постановив, що уряд не може виправдовувати нестачу житла відмовою у наданні притулку для шукачів захисту.
У своєму рішенні від 1 серпня, ЄСС заявив, що "право ЄС слід тлумачити таким чином, що держава-член ЄС, яка впродовж кількох тижнів не забезпечила (шукачеві притулку) доступу до (житла), не може уникнути відповідальності згідно з правом ЄС, посилаючись на тимчасове вичерпання можливостей розміщення… через наплив громадян третіх країн, які шукають тимчасового або міжнародного захисту".
У рішенні зазначається, що уряд держави не може уникнути відповідальності, "навіть якщо такий наплив був значним, раптовим, непередбачуваним і неминучим".
Надалі справу буде знову розглянуто Високим судом, який ухвалить остаточне рішення з урахуванням тлумачення права ЄС, наданого Європейським судом, яке є обов’язковим.
Станом на 30 липня, 942 чоловіки перебували в очікуванні пропозиції щодо розміщення в статусі заявників на міжнародний захист в Ірландії.
Мігранти в ЄС
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України, директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для майже 4,3 млн українців.
Однак цей правовий статус мільйонів українських біженців може опинитися під загрозою. Наразі у Брюсселя відсутній чіткий план, що дозволить людям залишатися в країнах ЄС після припинення вогню з Росією.
Експерт Андрій Гайдуцький в коментарі РБК-Україна розповів, які країни Європи найбільше зацікавлені залишити українців на своїй території.
Тиждень тому президент США Дональд Трамп закликав країни Європи припинити масштабну міграцію, інакше вони більше не матимуть Європи.
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