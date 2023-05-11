Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора, нагляду за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами", - написав Маск.

За його словами, нова генеральна директорка почне свою роботу приблизно через 6 тижнів.

Нагадаємо, що у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат.

Також в Twitter з'явилась нова система верифікації облікових записів. Віднині організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.

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