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Илон Маск уходит с должности гендиректора Twitter

Фото: Илон Маск уходит с должности гендиректора Twitter (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter. Новая кандидатура уже найдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, новый генеральный директор начнет свою работу примерно через 6 недель.

"Моя роль перейдет к исполнительному председателю и техническому директору, надзору за продуктом, программным обеспечением и системными операторами", - написал Маск.

Напомним, что в Twitter появится функция звонков и видеочата.

Также в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Отныне организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.

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Илон МаскTwitter