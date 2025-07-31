Ілон Маск святкує: перша австралійська ракета згоріла в небі за 14 секунд

В Австралії відбувся історичний запуск першої ракети-носія австралійського виробництва - Eris. Проте, незважаючи на великі сподівання, політ тривав всього 14 секунд, після чого ракета втратила контроль і розбилася неподалік пускового майданчика.

Запуск відбувся вранці 30 липня поблизу міста Боуен на півночі штату Квінсленд.

Відомо, що ракета Eris, розроблена компанією Gilmour Space Technologies, є першою орбітальною ракетою-носієм австралійського виробництва, призначеною для виведення невеликих супутників у космос.

І хоча ракета не вийшла на орбіту, однак цей запуск став символом початку нової ери для австралійської космічної промисловості, яка прагне стати важливим гравцем на глобальному ринку.

Так, попри аварію, представники компанії назвали запуск частково успішним - всі чотири гібридні двигуни працювали, і ракета пробула у польоті 14 секунд, а двигуни працювали загалом 23 секунди. І це при тому, що раніше Австралія мала лише два орбітальні запуски за понад 50 років.

Генеральний директор Gilmour Space Technologies Адам Гілмор підкреслив, що навіть такий короткий політ - це прорив для приватної космічної компанії в Австралії.

В свою чергу мер регіону Рай Коллінз назвав запуск "величезним досягненням". Він зазначив, що це відкриє нові горизонти для розвитку космічної галузі у країні.

На відео, опублікованих у ЗМІ, видно, що ракета пролітала над пусковою платформою, зависла в повітрі, а потім різко зникла з поля зору, залишивши по собі клуби диму.

Зазначимо, що компанія Gilmour Space Technologies отримала від уряду Австралії грант у розмірі 5 мільйонів австралійських доларів на розробку ракети Eris і вже уклала угоди на понад 50 мільйонів австралійських доларів для подальшого розвитку космічних технологій.

Тим часом Ілон Маск і його компанія SpaceX продовжують утримувати домінуючі позиції на світовому космічному ринку, святкуючи кожен свій успішний запуск. Поки австралійці роблять перші кроки, Маск тихо зміцнює свою монополію у галузі.