Трамп хоче, щоб Маск "процвітав": субсидії забирати не буде
Президент США Дональд Трамп обіцяє не забирати субсидії у компаній колишнього голови Департаменту ефективності уряду Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.
"Усі кажуть, що я знищу компанії Ілона, відібравши частину або навіть усі великі субсидії, які він отримує від уряду США. Це неправда! Я хочу, щоб Ілон - і взагалі весь бізнес у нашій країні - процвітав", - написав Трамп.
Він уточнив, що чим кращі справи в американського бізнесу, тим кращі справи у США. І це "добре для всіх".
"Ми щодня ставимо рекорди, і я хочу, щоб так тривало", - додав президент.
Сварка Трампа і Маска
Конфлікт Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся наприкінці травня - на початку червня 2025 року, коли Маск різко розкритикував законопроєкт Трампа, відомий як "One Big Beautiful Bill".
Маск назвав його "огидним збоченням" і дорікнув Трампу у збільшенні держвитрат і зростанні боргу. Ба більше, він звинуватив законопроєкт у знищенні робочих місць і завданні стратегічної шкоди країні.
У відповідь Трамп пригрозив позбавити компанії Маска - Tesla, SpaceX, Starlink та інші - урядових субсидій і контрактів.
На цьому тлі Маск пішов з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE), на яку його призначив Трамп.
Лише кілька тижнів тому американський лідер припустив, що він може депортувати Маска.
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