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Трамп хоче, щоб Маск "процвітав": субсидії забирати не буде

Вашингтон, Четвер 24 липня 2025 17:22
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Трамп хоче, щоб Маск "процвітав": субсидії забирати не буде Фото: Ілон Маск та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп обіцяє не забирати субсидії у компаній колишнього голови Департаменту ефективності уряду Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.

"Усі кажуть, що я знищу компанії Ілона, відібравши частину або навіть усі великі субсидії, які він отримує від уряду США. Це неправда! Я хочу, щоб Ілон - і взагалі весь бізнес у нашій країні - процвітав", - написав Трамп.

Він уточнив, що чим кращі справи в американського бізнесу, тим кращі справи у США. І це "добре для всіх".

"Ми щодня ставимо рекорди, і я хочу, щоб так тривало", - додав президент.

Сварка Трампа і Маска

Конфлікт Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся наприкінці травня - на початку червня 2025 року, коли Маск різко розкритикував законопроєкт Трампа, відомий як "One Big Beautiful Bill".

Маск назвав його "огидним збоченням" і дорікнув Трампу у збільшенні держвитрат і зростанні боргу. Ба більше, він звинуватив законопроєкт у знищенні робочих місць і завданні стратегічної шкоди країні.

У відповідь Трамп пригрозив позбавити компанії Маска - Tesla, SpaceX, Starlink та інші - урядових субсидій і контрактів.

На цьому тлі Маск пішов з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE), на яку його призначив Трамп.

Лише кілька тижнів тому американський лідер припустив, що він може депортувати Маска.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск Субсидії
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