Трамп хоче, щоб Маск "процвітав": субсидії забирати не буде

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social .

"Усі кажуть, що я знищу компанії Ілона, відібравши частину або навіть усі великі субсидії, які він отримує від уряду США. Це неправда! Я хочу, щоб Ілон - і взагалі весь бізнес у нашій країні - процвітав", - написав Трамп.

Він уточнив, що чим кращі справи в американського бізнесу, тим кращі справи у США. І це "добре для всіх".

"Ми щодня ставимо рекорди, і я хочу, щоб так тривало", - додав президент.