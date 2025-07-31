Илон Маск празднует: первая австралийская ракета сгорела в небе за 14 секунд

В Австралии состоялся исторический запуск первой ракеты-носителя австралийского производства - Eris. Однако, несмотря на большие надежды, полет длился всего 14 секунд, после чего ракета потеряла контроль и разбилась неподалеку от пусковой площадки.

Запуск состоялся утром 30 июля вблизи города Боуэн на севере штата Квинсленд.

Известно, что ракета Eris, разработанная компанией Gilmour Space Technologies, является первой орбитальной ракетой-носителем австралийского производства, предназначенной для вывода небольших спутников в космос.

И хотя ракета не вышла на орбиту, однако этот запуск стал символом начала новой эры для австралийской космической промышленности, которая стремится стать важным игроком на глобальном рынке.

Так, несмотря на аварию, представители компании назвали запуск частично успешным - все четыре гибридные двигатели работали, и ракета пробыла в полете 14 секунд, а двигатели работали в целом 23 секунды. И это при том, что ранее Австралия имела только два орбитальных запуска за более чем 50 лет.

Генеральный директор Gilmour Space Technologies Адам Гилмор подчеркнул, что даже такой короткий полет - это прорыв для частной космической компании в Австралии.

В свою очередь мэр региона Рай Коллинз назвал запуск "огромным достижением". Он отметил, что это откроет новые горизонты для развития космической отрасли в стране.

На видео, опубликованных в СМИ, видно, что ракета пролетала над пусковой платформой, зависла в воздухе, а затем резко исчезла из поля зрения, оставив после себя клубы дыма.

Отметим, что компания Gilmour Space Technologies получила от правительства Австралии грант в размере 5 миллионов австралийских долларов на разработку ракеты Eris и уже заключила соглашения на более 50 миллионов австралийских долларов для дальнейшего развития космических технологий.

Тем временем Илон Маск и его компания SpaceX продолжают удерживать доминирующие позиции на мировом космическом рынке, празднуя каждый свой успешный запуск. Пока австралийцы делают первые шаги, Маск тихо укрепляет свою монополию в отрасли.