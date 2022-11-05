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Какой в дальнейшем будет политика Twitter: Илон Маск ответил

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Суббота 05 ноября 2022 02:31
Какой в дальнейшем будет политика Twitter: Илон Маск ответил Фото: Маск заявил, что политика Twitter остается абсолютно неизменной (Getty Image)
Автор: Олег Васкив

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о дальнейшей политике проверки обнародованной информации в Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление изобретателя.

По словам основателя SpaceX, жесткая приверженность соцсети к модерации контента "остается абсолютно неизменной".

"На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество разжигающих ненависть высказываний иногда опускалось "ниже" предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе", - отметил Маск.

Миллиардер также поднял тему масштабного сокращения работников компании: "К сожалению, выбора нет, когда теряешь более 4 млн долларов в день".

При этом он добавил, что всем уволенным "было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством".

Напомним, сотрудники компании Twitter подали коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за намерений Илона Маска уволить около 3 700 человек.

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