Какой в дальнейшем будет политика Twitter: Илон Маск ответил
Американский миллиардер Илон Маск рассказал о дальнейшей политике проверки обнародованной информации в Twitter.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление изобретателя.
По словам основателя SpaceX, жесткая приверженность соцсети к модерации контента "остается абсолютно неизменной".
"На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество разжигающих ненависть высказываний иногда опускалось "ниже" предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе", - отметил Маск.
Миллиардер также поднял тему масштабного сокращения работников компании: "К сожалению, выбора нет, когда теряешь более 4 млн долларов в день".
При этом он добавил, что всем уволенным "было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством".