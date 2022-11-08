UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ілон Маск розповів американцям, як голосувати на проміжних виборах

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американський підприємець Ілон Маск рекомендує виборцям голосувати на підтримку кандидатів Республіканської партії на проміжних виборах у США 8 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Маск у Twitter.

За словами бізнесмена, таким чином можна буде врівноважити у Конгресі вплив демократів, які мають вплив на Білий дім. Так, наразі більшість в обох палатах Конгресу зберігає Демократична партія, представником якої є й нинішній глава держави Джо Байден.

Свій заклик голова SpaceX і новий власник Twitter, який має більш ніж 110 мільйонів підписників у мережі, адресував "незалежно мислячим виборцям".

"Поділ влади стримує найгірші крайнощі обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес з огляду на те, що президентство є демократичним", - йдеться в публікації Маска.

Фото: скріншот twitter.com/elonmusk

Зазначимо, що це сталося вперше, коли генеральний директор великого соціального медіа явно прийняв одну з політичних сторін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ілон Маск після придбання Twitter розпустила раду директорів. Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.

Також ми розповідали, що в ООН відреагували на масові звільнення у Twitter.

Раніше РБК-Україна публікувало матеріал про те, що відомо про проміжні вибори в США і наскільки їхній результат важливий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в СШАИлон Маск