Ілон Маск проігнорував допит у справі про маніпуляції акціями Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск відмовив адвокатам, які прилетіли до Вашингтона, провести допит під присягою у справі про маніпуляції під час купівлі акцій Twitter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Позов подали інвестора, які стверджують, що його постійні спроби купити Twitter Inc. у 2022 році були спробою маніпулювати вартістю акцій компанії.
Адвокати позивачів з Каліфорнії у поданих матеріалах зазначили, що юрист Маска повідомив їм про його неявку лише через 20 хвилин після запланованого часу допиту 3 квітня. За словами юристів, попри судове рішення зі встановленою датою допиту, "усе було марно" і їм наразі складно узгодити нову дату.
Маск зайнятий консультуванням президента Дональда Трампа з питань урядових заходів щодо скорочення витрат, однак незабаром він планує залишити цю функцію. Йому загрожують численні судові справи, пов'язані з його компаніями та особистими інвестиціями.
Адвокат мільярдера Алекс Спіро та біограф Волтер Айзексон також ухиляються від допиту у справі про шахрайство з цінними паперами інвесторів. Спіро не відразу відповів на прохання про коментар.
Ілон Маск підписав угоду про купівлю соцмережі Twitter за 44 млрд доларів 25 квітня 2022 року.
У вересні Маск пропустив призначені судом свідчення у рамках розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо придбання ним Twitter. Однак суддя відмовився накладати санкції на мільярдера за це після того, як його адвокат пояснив, що він мав бути присутнім на запуску ракети SpaceX у Флориді, і запропонував відшкодувати агентству вартість авіаквитків для його адвокатів, які прилетіли до Лос-Анджелеса, щоб допитати мільярдера.
Маск нарешті зустрівся з юристами SEC у жовтні, а в січні агентство подало на нього до суду.
Додамо, що днями мільярдер оскандалився іншою резонансною заявою - йому не сподобалося, що його роботу прирівняли до простого "збирача" автомобілів.
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